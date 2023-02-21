Степанова (Стефаненко) Анастасия Прохоровна
Место рожденияКемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Дата рождения01.01.1923
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923
Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Рождение ребёнка
13.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степанов Павел Константинович
Ломачевка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Пугачёв Владимир
Бракосочетание
Неизвестно