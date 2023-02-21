Степанова (Стефаненко) Анастасия Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанова (Стефаненко) Анастасия Прохоровна

Степанова (Стефаненко) Анастасия Прохоровна

Место рождения

Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино

Дата рождения

01.01.1923

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923

Отец: Стефаненко Прохор Стефанович

Мать: Стефаненко Татьяна Кирилловна

Кемеровская область, Ижморский район, деревня Пушкино
Рождение ребёнка
13.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степанов Павел Константинович

Ломачевка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Пугачёв Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Павел Константинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close