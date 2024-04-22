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Евдокия Поликарповна

Место рождения

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

01.03.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1780 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1816 ст.

Отец: Баранов Поликарп Лупов

Мать: Баранова Евдокия Анофриева

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Крещение
08.03.1816 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
06.11.1833 ст.

Муж: Афанасий Яковлев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
26.01.1835 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Мария Миронова Сыровникова
Восприемник
02.03.1836 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Федот Миронов Баранов
Восприемник
11.10.1837 ст.
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Филипп Миронов Баранов
Смерть
Неизвестно
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