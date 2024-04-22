Евдокия Поликарповна
Место рождения
Дата рождения01.03.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1816 ст.
Отец: Баранов Поликарп Лупов
Крещение
08.03.1816 ст.
Бракосочетание
06.11.1833 ст.
Муж: Афанасий Яковлев
Восприемник
26.01.1835 ст.
Мария Миронова Сыровникова
Восприемник
02.03.1836 ст.
Федот Миронов Баранов
Восприемник
11.10.1837 ст.
Филипп Миронов Баранов
Смерть
Неизвестно