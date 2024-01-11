Некрасова (Алипова) Нина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Алипова) Нина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1956

Отец: Алипов Леонид Николаевич

Мать: Алипова Александра Андреевна

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