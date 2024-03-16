Нестерова (Русанова) Митродора Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестерова (Русанова) Митродора Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Нестеров Филипп Ларионович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1849

Сын: Русанов Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.1851

Сын: Русанов Азар Алексеевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Русанова Аграфена Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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