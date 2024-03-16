Нестерова (Русанова) Митродора Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Нестеров Филипп Ларионович
Рождение ребёнка
08.03.1849
Сын: Русанов Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.1851
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Русанова Аграфена Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно