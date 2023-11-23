Екатерина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1749
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1751
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Пётр Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Смерть
Неизвестно