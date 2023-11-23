Екатерина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1749

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1751

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Пётр Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Смерть
Неизвестно

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