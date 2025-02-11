Вирясова (Кургашова) Устинья Георгиевна
женский, родилась 1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Вирясов Максим Фёдорович13.04.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.04.1901
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно