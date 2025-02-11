Вирясова (Кургашова) Устинья Георгиевна 1881 — найти родственников по фамилии на Familio

Вирясова (Кургашова) Устинья Георгиевна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1881, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Вирясов Максим Фёдорович13.04.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
08.04.1901

Муж: Вирясов Максим Фёдорович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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