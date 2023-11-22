Елисеев Макей Иванович
Место рожденияСталинградская область Ново-Анненский район Косовский с/с
Дата рождения1903
Дата смертиОколо ?.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Сталинградская область Ново-Анненский район Косовский с/с
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елисеева Дарья
Смерть
Около ?.05.1942
г. Белый Смоленская область
Захоронен 31.05.1942-01.06.1942 г. в братской могиле №7 в г. Белый. погиб на войне.