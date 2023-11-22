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Елисеев Макей Иванович

Место рождения

Сталинградская область Ново-Анненский район Косовский с/с

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около ?.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Сталинградская область Ново-Анненский район Косовский с/с
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елисеева Дарья

Смерть
Около ?.05.1942
г. Белый Смоленская область
Захоронен 31.05.1942-01.06.1942 г. в братской могиле №7 в г. Белый. погиб на войне.
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