Борисов Сергей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1910
Дата смерти25.10.1989
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1910
Отец: Борисов Павел
Рождение ребёнка
14.08.1933
Сын: Борисов Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Картунова Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1938
Дочь: Борисова Людмила Сергеевна
Мать ребёнка: Картунова Клавдия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1989