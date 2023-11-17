Борисов Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисов Сергей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1910

Дата смерти

25.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1910

Отец: Борисов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1933

Сын: Борисов Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Картунова Клавдия Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1938

Дочь: Борисова Людмила Сергеевна

Мать ребёнка: Картунова Клавдия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Картунова Клавдия Васильевна

Смерть
25.10.1989
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