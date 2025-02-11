Сидорина Мавра Лазарева До 1850 — найти родственников по фамилии на Familio

Сидорина Мавра Лазарева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1850

умерла Неизвестно

Супруги
Сидорин Лаврентий ДмитриевДо 1850 г.р.
Дети
Сидорин Максим Лаврентьев22.01.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидорин Лаврентий Дмитриев

Рождение ребёнка
22.01.1868

Сын: Сидорин Максим Лаврентьев

Отец ребёнка: Сидорин Лаврентий Дмитриев

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно

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