Сидорина Мавра Лазарева
женский, родилась До 1850
умерла Неизвестно
Супруги
Сидорин Лаврентий ДмитриевДо 1850 г.р.
Дети
Сидорин Максим Лаврентьев22.01.1868 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1868
Сын: Сидорин Максим Лаврентьев
Отец ребёнка: Сидорин Лаврентий Дмитриев
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно