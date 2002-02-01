Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна
Место рожденияИшутино
Дата рождения12.05.1931
Дата смерти01.02.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931
Бракосочетание
30.06.1954
Рождение ребёнка
09.08.1957
Сын: Харитонов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Харитонов Петр Дмитриевич
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1965
Дочь: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Харитонов Петр Дмитриевич
Развод
27.08.1974
Брак расторгнут в Мещовском районе ЗАГС Калужской области
Смерть
01.02.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в с.Серпейск, Мещовского района