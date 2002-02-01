Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Борисенкова) Нина Александровна

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Место рождения

Ишутино

Дата рождения

12.05.1931

Дата смерти

01.02.2002

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931

Отец: Борисенков Александр Дмитриевич

Мать: Борисенкова (Богомолова) Анна Семеновна

Бракосочетание
30.06.1954

Муж: Харитонов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.08.1957

Сын: Харитонов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Харитонов Петр Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
12.08.1965

Дочь: Борисенкова (Харитонова) Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Харитонов Петр Дмитриевич

Развод
27.08.1974

Муж: Харитонов Петр Дмитриевич

Брак расторгнут в Мещовском районе ЗАГС Калужской области
Смерть
01.02.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похоронена в с.Серпейск, Мещовского района

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