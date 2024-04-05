Ponichtera Felicjan Ponichtera/
Место рожденияBiałe Błoto/Poręba akt 16/1769
Дата рождения19.05.1769
Дата смерти05.08.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1769
Отец: Ponichtera Michał
Białe Błoto/Poręba akt 16/1769
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1769/16
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ponichtera (Ejdys) Ewa
Рождение ребёнка
01.10.1793
Сын: Ponichtera Stanisław
Мать ребёнка: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa
BIAŁEBŁOTO
Рождение ребёнка
17.12.1798
Дочь: Mikołajczyk-Zyśk (Ponichtera) Łucja
Мать ребёнка: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa
Białe Błoto , Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
03.08.1808
Сын: Ponichtera Piotr
Мать ребёнка: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa
Białe Błoto
Бракосочетание
20.04.1818
Białe Błoto/Poręba akt 12/1818
Смерть
05.08.1821
Białe Błoto/Poręba akt 14/1821
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1821-1822/14