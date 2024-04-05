Ponichtera Felicjan Ponichtera/ 19.05.1769 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ponichtera Felicjan Ponichtera/

Место рождения

Białe Błoto/Poręba akt 16/1769

Дата рождения

19.05.1769

Дата смерти

05.08.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1769

Отец: Ponichtera Michał

Мать: Ponichtera (Deptuła) Anna

Białe Błoto/Poręba akt 16/1769
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1769/16
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ponichtera (Ejdys) Ewa

Рождение ребёнка
01.10.1793

Сын: Ponichtera Stanisław

Мать ребёнка: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa

BIAŁEBŁOTO
Рождение ребёнка
17.12.1798

Дочь: Mikołajczyk-Zyśk (Ponichtera) Łucja

Мать ребёнка: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa

Białe Błoto , Poręba Kocęby
Рождение ребёнка
03.08.1808

Сын: Ponichtera Piotr

Мать ребёнка: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa

Białe Błoto
Бракосочетание
20.04.1818

Жена: Ponichtera (Zdziarstek) Ewa

Białe Błoto/Poręba akt 12/1818
Смерть
05.08.1821
Białe Błoto/Poręba akt 14/1821
parafia Poręba-Kocęby akt nr 1821-1822/14

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