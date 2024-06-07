Коробова Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бармина (Коробова) Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Коробов Петр Феодорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: (Коробова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Коробов Петр Феодорович
Смерть
Неизвестно