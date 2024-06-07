Коробова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Петр Феодорович

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бармина (Коробова) Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Коробов Петр Феодорович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: (Коробова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Коробов Петр Феодорович

Смерть
Неизвестно

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