Кокорина Настасья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Григорий Стефанович
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Дарья Стефановна
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорина Ульяна Стефановна
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокорин Григорий Стефанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кокорин Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Кондратова (Кокорина) Елена Стефановна
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кокорин Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич
Смерть
Неизвестно