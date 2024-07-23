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Кокорина Настасья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Григорий Стефанович

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Дарья Стефановна

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорина Ульяна Стефановна

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокорин Григорий Стефанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кокорин Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1848

Сын: Кокорин Петр Стефанович

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Кондратова (Кокорина) Елена Стефановна

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кирякова (Кокорина) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кокорин Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Кокорин Стефан Кондратьевич

Филипповка, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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