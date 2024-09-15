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Жилинских (Жилинских) Александра Павловна

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

07.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901

Отец: Жилинских Павел Максимович

Мать: Жилинских Агафья Авивна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_Ж_ запись - 26 род. Александра в село Краснодолинское у крестьянин Жилинских Павел Максимов и законная ... Показать все
Крещение
08.04.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_Ж_ запись - 26 род. Александра в село Краснодолинское у крестьянин Жилинских Павел Максимов и законная ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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