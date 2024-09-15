Жилинских (Жилинских) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения07.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_Ж_ запись - 26 род. Александра в село Краснодолинское у крестьянин Жилинских Павел Максимов и законная ... Показать все
Крещение
08.04.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 14_07.04.1901_крещение-08.04.1901 пол_Ж_ запись - 26 род. Александра в село Краснодолинское у крестьянин Жилинских Павел Максимов и законная ... Показать все
Смерть
Неизвестно