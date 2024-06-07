Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рычкова (Шиляева) Наталия Антиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бутырской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Рычков Иван Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
26.08.1909

Сын: Рычков Андриан Иванович

Отец ребёнка: Рычков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.08.1910

Дочь: (Рычкова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: (Рычкова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Рычков Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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