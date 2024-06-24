Давыдов Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Вера Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
31.08.1957
Сын: Давыдов Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно