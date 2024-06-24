Давыдов Владимир Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Давыдов Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Вера Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
31.08.1957

Сын: Давыдов Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Давыдова Вера Ивановна

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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