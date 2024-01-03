Зянкин Евсевий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1892 ст.
Дочь: Богданова (Зянкина) Агафья Евсеевна
Мать ребёнка: Зянкина Мария Григорьевна
Верхнее Мочагино, Слободской муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно