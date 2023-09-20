Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухановский Василий Петрович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухановский Василий Петрович

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухановский Василий Петрович

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухановский Василий Петрович

Рождение ребёнка
1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сухановский Василий Петрович

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