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Шафиков Шайдат Фалдрахманович
Шафиков Шайдат Фалдрахманович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Шафиков Фалдрахман
1907 г.р.
Мать
Шафикова (Галиаскарова) Магруйбика Аскаровна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Шафиков Фалдрахман
Мать:
Шафикова Магруйбика Аскаровна
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