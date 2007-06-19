Россомаха (Россомаха (Нищета)) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Россомаха (Россомаха (Нищета)) Наталья Петровна

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Место рождения

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская

Дата рождения

03.03.1965

Дата смерти

19.06.2007

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965

Отец: Нищета Петр Митрофанович

Мать: Нищета (ткаченко) Лидия Григорьевна

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
30.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
14.02.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
19.06.2007
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская
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