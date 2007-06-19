Россомаха (Россомаха (Нищета)) Наталья Петровна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Дата рождения03.03.1965
Дата смерти19.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1965
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
30.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Рождение ребёнка
14.02.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Смерть
19.06.2007
Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, ст-ца Старотитаровская
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Старотитаровская