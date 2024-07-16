Лазарь Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1886
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1886
Отец: Георгий
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Жена: Елена Тимофеева
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Георгиева Надежда Лазаревна
Мать ребёнка: Елена Тимофеева
Эвакуация
19.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19.08.1941 эвакуация из Ленинграда
Смерть
1943