Лазарь Георгиевич 07.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лазарь Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1886

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1886

Отец: Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1920

Жена: Елена Тимофеева

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Георгиева Надежда Лазаревна

Мать ребёнка: Елена Тимофеева

Эвакуация
19.08.1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
19.08.1941 эвакуация из Ленинграда
Смерть
1943

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