Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна

Место рождения

Татарстан

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Королёв Ефим Павлович

Мать: Королёва (Костина) Марфа Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горячева (Ермолаева) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архиреева (Ермолаева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Николай Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
19.12.1940

Дочь: Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Нефёдов Фёдор Степанович

Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1957

Дочь: Аверьянова (Ермолаева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович

Смерть
Неизвестно
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
Похороны
Неизвестно
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл

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