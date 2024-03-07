Нефёдова (Королёва) Анна Ефимовна
Место рожденияТатарстан
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горячева (Ермолаева) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архиреева (Ермолаева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1940
Дочь: Орехова (Нефёдова) Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Нефёдов Фёдор Степанович
Кошки, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.09.1957
Дочь: Аверьянова (Ермолаева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Ермолаев Николай Константинович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно