Лякоушин Василий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1929
Дата смерти14.02.1995
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матвеева Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна
Рождение ребёнка
01.10.1964
Дочь: Пестерова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.02.1995