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Лякоушин Василий Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1929

Дата смерти

14.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

нм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1929

Отец: Лякоушин Дмитрий Федорович

Мать: Лякоушина Пчелкина Ефросинья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвеева Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна

Рождение ребёнка
01.10.1964

Дочь: Пестерова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Лякоушина Ильина Иринья Григорьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
14.02.1995

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