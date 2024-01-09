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Шавунов Федор Артемьевич

Место рождения

Васильевский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1897 ст.

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевский, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавунова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1937

Сын: Шавунов Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Шавунова Матрена Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1961
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область

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