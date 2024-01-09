Шавунов Федор Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1897 ст.
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1937
Сын: Шавунов Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Шавунова Матрена Ивановна
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
1961
Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область