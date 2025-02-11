Аграфена Михайлова
женский, родилась 1853, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецМихаил Васильев1826 г.р.
МатьТатьяна Васильева1830 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Михаил Васильев
Мать: Татьяна Васильева
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно