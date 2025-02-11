Аграфена Михайлова 1853 — найти родственников по фамилии на Familio

Аграфена Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1853, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Михаил Васильев1826 г.р.
Мать
Татьяна Васильева1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Михаил Васильев

Мать: Татьяна Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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