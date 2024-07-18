(Збранная) Раїна Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1605
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Збранный Марк
Мать: (Замлинская) Ганна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевич-Перекальський Степан Иванов
Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулевич-Перекальський) Федора Иванова
Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гулевич-Перекальський Томаш Иванов
Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гулевич-Перекальськая) Марина Иванова
Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов
Смерть
Около 1605