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(Збранная) Раїна Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1605

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Збранный Марк

Мать: (Замлинская) Ганна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевич-Перекальський Степан Иванов

Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гулевич-Перекальський) Федора Иванова

Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гулевич-Перекальський Томаш Иванов

Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гулевич-Перекальськая) Марина Иванова

Отец ребёнка: Гулевич-Перекальський Іван Дахнов

Смерть
Около 1605

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