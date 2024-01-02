Селиванова (Пивченко) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1977
Дочь: Селиванова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Селиванов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
11.05.1978
Сын: Селиванов Константин Александрович
Отец ребёнка: Селиванов Александр Яковлевич
Рождение ребёнка
07.11.1984
Сын: Селиванов Семен Александрович
Отец ребёнка: Селиванов Александр Яковлевич
Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)