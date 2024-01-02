Селиванова (Пивченко) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванова (Пивченко) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1954

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1954

Отец: Пивченко Николай Иванович

Мать: Герасимова Анна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
10.01.1977

Дочь: Селиванова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Селиванов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
11.05.1978

Сын: Селиванов Константин Александрович

Отец ребёнка: Селиванов Александр Яковлевич

Рождение ребёнка
07.11.1984

Сын: Селиванов Семен Александрович

Отец ребёнка: Селиванов Александр Яковлевич

Нерюнгри, Нерюнгринский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

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