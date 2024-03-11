Heriknaz
Место рожденияKars, Kars, Turkey
Дата рождения1903
Дата смертиОколо 1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Karapetyan Alek
Мать: не указана
Бракосочетание
1922
Муж: Arutyun
Рождение ребёнка
Около 1928
Дочь: Azoyan Emma
Отец ребёнка: Arutyun
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Azoyan Margarita Margo
Отец ребёнка: Arutyun
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Azoyan Gohar
Отец ребёнка: Arutyun
Смерть
Около 1970