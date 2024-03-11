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Heriknaz

Место рождения

Kars, Kars, Turkey

Дата рождения

1903

Дата смерти

Около 1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

Около 1928 г.р.
Около 1930 г.р.
1932 г.р.

Добавил:

GG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Karapetyan Alek

Мать: не указана

Бракосочетание
1922

Муж: Arutyun

Рождение ребёнка
Около 1928

Дочь: Azoyan Emma

Отец ребёнка: Arutyun

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Azoyan Margarita Margo

Отец ребёнка: Arutyun

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Azoyan Gohar

Отец ребёнка: Arutyun

Смерть
Около 1970

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