Фильчугина Анисья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1659
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фильчугин Осип
Рождение ребёнка
1679
Сын: Фильчугин Нестор Осипович
Отец ребёнка: Фильчугин Осип
Рождение ребёнка
1689
Сын: Фильчугин Венедикт Осипович
Отец ребёнка: Фильчугин Осип
Рождение ребёнка
1697
Дочь: (Фильчугина) Аграфена Осиповна
Отец ребёнка: Фильчугин Осип
Смерть
Неизвестно