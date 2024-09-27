Фильчугина Анисья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фильчугина Анисья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1659

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1659

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фильчугин Осип

Рождение ребёнка
1679

Сын: Фильчугин Нестор Осипович

Отец ребёнка: Фильчугин Осип

Рождение ребёнка
1689

Сын: Фильчугин Венедикт Осипович

Отец ребёнка: Фильчугин Осип

Рождение ребёнка
1697

Дочь: (Фильчугина) Аграфена Осиповна

Отец ребёнка: Фильчугин Осип

Смерть
Неизвестно

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