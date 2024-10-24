Петр Исакович
Место рождения
Дата рождения14.09.1791
Дата смерти13.02.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1791
Отец: Исак Климентьевич
Мать: Ирина Лаврентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Борисовна
Бракосочетание
17.01.1809
Жена: Софья Федоровна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анисья Петровна
Мать ребёнка: Софья Федоровна
Рождение ребёнка
13.12.1821
Сын: Петр Петрович
Мать ребёнка: Софья Федоровна
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Софья Федоровна
Рождение ребёнка
12.07.1838
Дочь: Марина Петровна
Мать ребёнка: Матрена Борисовна
Смерть
13.02.1839
Причина смерти: от горячки