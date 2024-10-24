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Петр Исакович

Место рождения

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

14.09.1791

Дата смерти

13.02.1839

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1791

Отец: Исак Климентьевич

Мать: Ирина Лаврентьевна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Борисовна

Бракосочетание
17.01.1809

Жена: Софья Федоровна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анисья Петровна

Мать ребёнка: Софья Федоровна

Рождение ребёнка
13.12.1821

Сын: Петр Петрович

Мать ребёнка: Софья Федоровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Софья Федоровна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
12.07.1838

Дочь: Марина Петровна

Мать ребёнка: Матрена Борисовна

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
13.02.1839
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Причина смерти: от горячки

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