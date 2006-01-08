Губарев Анатолий
Место рожденияРоссия
Дата рождения29.01.1939
Дата смерти08.01.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939
Отец: Губарев Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Губарев Валерий
Мать ребёнка: Губарева (Чашникова) Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Губарева (Чашникова) Ирина
Смерть
08.01.2006