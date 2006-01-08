Губарев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губарев Анатолий

Место рождения

Россия

Дата рождения

29.01.1939

Дата смерти

08.01.2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1939

Отец: Губарев Захар

Мать: Губарева (Ликанова) Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Губарев Валерий

Мать ребёнка: Губарева (Чашникова) Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губарева (Чашникова) Ирина

Рождение ребёнка
24.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Губарева (Чашникова) Ирина

Смерть
08.01.2006

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