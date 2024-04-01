Ситко (Паранюк) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситко (Паранюк) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1895 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.
1943 г.р.

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Паранюк Иван

Мать: Паранюк Мария

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ситко Василий Иванович

Рождение ребёнка
19.06.1940

Сын: Ситко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Ситко Василий Иванович

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Ситко Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситко Василий Иванович

Смерть
1967
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