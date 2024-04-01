Ситко (Паранюк) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Паранюк Иван
Мать: Паранюк Мария
Рождение ребёнка
1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ситко Василий Иванович
Рождение ребёнка
19.06.1940
Отец ребёнка: Ситко Василий Иванович
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ситко Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1967