Андреева Степанида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Степанида Николаевна

Андреева Степанида Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Андреева Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Бракосочетание
С 1886 по 1893

Муж: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1886

Сын: Андреев Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Новый Казбулат, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1893

Дочь: Андреева Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.