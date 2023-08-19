Андреева Степанида Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Андреева Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Бракосочетание
С 1886 по 1893
Рождение ребёнка
25.04.1886
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1893
Дочь: Андреева Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Андреев Сергей Андреевич
Смерть
Неизвестно