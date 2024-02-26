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Семен Николаев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

Около 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Николай Михайлов (Ич)

Мать: Евдокея Семенова (Вна)

Бракосочетание
04.11.1851 ст.

Жена: Аграфена Спиридонова (Вна)

по МК1851 по жениху вотч Зыковой д Дьякова кр Никита Иванов, Андрей Кондратьев, вотч Зыкова д Давыдова ко Иван петров по невесте вотч Зыковой д Дьякова кр Гавриил Иванов, Николай Исаев, вотч Зыкова д ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1854
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