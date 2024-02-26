Семен Николаев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1833
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Николай Михайлов (Ич)
Мать: Евдокея Семенова (Вна)
Бракосочетание
04.11.1851 ст.
по МК1851 по жениху вотч Зыковой д Дьякова кр Никита Иванов, Андрей Кондратьев, вотч Зыкова д Давыдова ко Иван петров по невесте вотч Зыковой д Дьякова кр Гавриил Иванов, Николай Исаев, вотч Зыкова д ... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1854