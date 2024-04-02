Иванова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Галя

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Степанида

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Агафья

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Анастасия

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич

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