Иванова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Галя
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Степанида
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Агафья
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Анастасия
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Васильевич