Мезрин Иван Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Мезрин Осип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1918
Мать ребёнка: не указана
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-V8NS?i=811&cat=745973
Рождение ребёнка
01.09.1921
Мать ребёнка: не указана
https://www.myheritage.com/profile-1290860082-1500113/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BD?lang=RU#
Смерть
1947
https://www.myheritage.com/profile-1290860082-1500113/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BD?lang=RU#