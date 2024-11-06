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Мезрин Иван Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Мезрин Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мезрина Евдокия Назарьевна

Рождение ребёнка
25.06.1918

Сын: Мезрин Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-V8NS?i=811&cat=745973
Рождение ребёнка
01.09.1921

Сын: Мезрин Сергей Иванович

Мать ребёнка: не указана

https://www.myheritage.com/profile-1290860082-1500113/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BD?lang=RU#
Смерть
1947
https://www.myheritage.com/profile-1290860082-1500113/%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD-%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%BC%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B8%D0%BD?lang=RU#

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