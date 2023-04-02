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Федяков Стефан Федоров

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Федяков Федор

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Место жительства
1911
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27-28 ноября 1911г Стефан Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулия Поликарпова, оба православные Восприемники: крестьянский сын Илия Иоаннов ... Показать все
Бракосочетание
24.01.1911

Жена: Федякова (Черепанова) Иулия Карпова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 24 января 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков, православный, первым браком, 23 года Невеста: Бреховского села крестьянская дочь Иулия Карпова Черепанова, прав... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1911

Сын: Федяков Стефан Стефанов

Мать ребёнка: Федякова (Черепанова) Иулия Карпова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 27-28 ноября 1911г Стефан Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулия Поликарпова, оба православные Восприемники: крестьянский сын Илия Иоаннов ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1913

Дочь: Федякова Таисия Стефанова

Мать ребёнка: Федякова (Черепанова) Иулия Карпова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6-7 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулиания Карпова, оба православные Восприемники: Береховского села крестьянская в... Показать все
Смерть
Неизвестно

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