Федяков Стефан Федоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: Федяков Федор
Мать: не указана
Место жительства
1911
ГАСО ф6 о17 27-28 ноября 1911г Стефан Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулия Поликарпова, оба православные Восприемники: крестьянский сын Илия Иоаннов ... Показать все
Бракосочетание
24.01.1911
ГАСО ф6 о17 24 января 1911г Жених: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков, православный, первым браком, 23 года Невеста: Бреховского села крестьянская дочь Иулия Карпова Черепанова, прав... Показать все
Рождение ребёнка
27.11.1911
Мать ребёнка: Федякова (Черепанова) Иулия Карпова
ГАСО ф6 о17 27-28 ноября 1911г Стефан Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулия Поликарпова, оба православные Восприемники: крестьянский сын Илия Иоаннов ... Показать все
Рождение ребёнка
06.10.1913
Дочь: Федякова Таисия Стефанова
Мать ребёнка: Федякова (Черепанова) Иулия Карпова
ГАСО ф6 о17 6-7 октября 1913г Таисия Родители: Сокольского села крестьянин Стефан Феодоров Федяков и законная его жена Иулиания Карпова, оба православные Восприемники: Береховского села крестьянская в... Показать все
Смерть
Неизвестно