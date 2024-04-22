Черных (Черных) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерных (Черных) Людмила Павловна

Черных (Черных) Людмила Павловна

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

07.09.1906

Дата смерти

После 01.01.1989

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906

Отец: Черных Павел Афанасьевич

Мать: Черных Любовь Луппова

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Крещение
16.09.1906
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Знаменская Монастырская церковь
Рождение ребёнка
16.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Су Шин-До Николай Васильевич

Рождение ребёнка
08.12.1931

Дочь: Сушиндо Герта Николаевна

Отец ребёнка: Су Шин-До Николай Васильевич

Рождение ребёнка
23.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сындокуй Василий Федорович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1989
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Старо-Северное кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close