Черных (Черных) Людмила Павловна
Место рождения
Дата рождения07.09.1906
Дата смертиПосле 01.01.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1906
Отец: Черных Павел Афанасьевич
Мать: Черных Любовь Луппова
Крещение
16.09.1906
Знаменская Монастырская церковь
Рождение ребёнка
16.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Су Шин-До Николай Васильевич
Рождение ребёнка
08.12.1931
Дочь: Сушиндо Герта Николаевна
Отец ребёнка: Су Шин-До Николай Васильевич
Рождение ребёнка
23.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сындокуй Василий Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 01.01.1989
Омск, город Омск, Омская область
Похороны
Неизвестно
Старо-Северное кладбище