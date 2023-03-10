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Честноков Сергей Полиэктович

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

01.10.1905

Дата смерти

07.10.1905

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905

Отец: Чесноков Полиэкт Ефимович

Мать: Чесноков (Неизвестно) Мавра Андреевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.10.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
07.10.1905
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Причина смерти: от поноса | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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