Честноков Сергей Полиэктович
Место рождения
Дата рождения01.10.1905
Дата смерти07.10.1905
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1905
МК п.Январцевский, 1905
Работа или профессия
Неизвестно
сын казака
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Крещение
04.10.1905
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев | МК п.Январцевский, 1905
Смерть
07.10.1905
Причина смерти: от поноса | п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев