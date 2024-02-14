Скитневская ?
Место рожденияд. Селенгино Кежемского р-на, Красноярский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Скитневская) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Скитневский Григорий Евсеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно