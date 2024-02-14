Скитневская ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скитневская ?

Место рождения

д. Селенгино Кежемского р-на, Красноярский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Скитневский Григорий Евсеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Скитневская) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Скитневский Григорий Евсеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скитневский Григорий Евсеевич

Смерть
Неизвестно

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