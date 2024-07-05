Кочетов Павел Семенович 1897 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кочетов Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Кочетов Семен Андреевич

Мать: Кочетова Мария Захаровна

Бракосочетание
23.02.1918 ст.

Жена: Кочетова (Долматова) Параскева Максимовна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху и невесте: Алексей Иванович Бодров, Иван Михайлович Ильин, Евграф Михайлович Злобин и Афанасий Макин
Смерть
1987

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