Кочетов Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Кочетов Семен Андреевич
Мать: Кочетова Мария Захаровна
Бракосочетание
23.02.1918 ст.
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Поручители по жениху и невесте: Алексей Иванович Бодров, Иван Михайлович Ильин, Евграф Михайлович Злобин и Афанасий Макин
Смерть
1987