Теплякова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теплякова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тепляков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1799

Сын: Тепляков Федор Иванович

Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тепляков Василий Иванович

Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Теплякова) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Тепляков Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич

Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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