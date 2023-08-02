Теплякова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тепляков Василий Иванович
Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Теплякова) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Тепляков Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Тепляков Иван Прокопьевич
Малый Куяш, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно