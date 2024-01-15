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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Дочь: (Валявина) Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Валявин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Валявина) Дарья Иванова
Отец ребёнка: Валявин Иван Васильев