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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Дочь: (Валявина) Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Валявин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Валявина) Дарья Иванова

Отец ребёнка: Валявин Иван Васильев

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