Колпикова (Дорофеева) Таисия Трофимовна
Место рожденияст. Березовская, Даниловский район, Волгоградская область
Дата рождения26.08.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940
Отец: Дорофеев Трофим Иванович
Мать: Дорофеева Анна Даниловна
Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.12.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан