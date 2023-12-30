Колпикова (Дорофеева) Таисия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колпикова (Дорофеева) Таисия Трофимовна

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Место рождения

ст. Березовская, Даниловский район, Волгоградская область

Дата рождения

26.08.1940

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1940

Отец: Дорофеев Трофим Иванович

Мать: Дорофеева Анна Даниловна

Место жительства
Неизвестно
Эмиграция
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.12.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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