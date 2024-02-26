Анна Юдина (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Юдина (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1744 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ананиев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Григорий Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Иван Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Федор Иванов (Ич)

Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Прасковья Иванова (Вна)

Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)

Заболотье, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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