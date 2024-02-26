Анна Юдина (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ананиев (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1767
Сын: Григорий Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Иван Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Федор Иванов (Ич)
Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Прасковья Иванова (Вна)
Отец ребёнка: Иван Ананиев (Ич)
Смерть
Неизвестно