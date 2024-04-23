Михайлов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасия

Развод
Неизвестно

Жена: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Рождение ребёнка
27.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлова (Ромазанова) Лилия

Смерть
Неизвестно

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