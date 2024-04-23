Михайлов Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анастасия
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлова (Ромазанова) Лилия
Смерть
Неизвестно