Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиДо 1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1835
Сын: Самойлов Тимофей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Самойлов Сергей
Мать ребёнка: Екатерина
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Самойлов Алексей
Мать ребёнка: Екатерина
Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1894