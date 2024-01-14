Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

До 1894

Пол

Мужской

Отец

Около 1776 г.р.

Мать

Около 1772 г.р.

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1835 г.р.
Около 1839 г.р.
Около 1842 г.р.
Около 1847 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Самойло

Мать: Матрона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Иван

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Самойлов Тимофей

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Самойлов Сергей

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Екатерина

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Самойлов Алексей

Мать ребёнка: Екатерина

Высоково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
До 1894

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