Гинтер Адам
Место рожденияхутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Дата рождения15.02.1900
Дата смерти05.09.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900
Отец: Гинтер Адам
Мать: Христина
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
30.05.1925
Сын: Гинтер Яков
Мать ребёнка: Гинтер Екатерина
хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.09.1927
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: Гинтер Екатерина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
12.11.1929
Сын: Гинтер Отто
Мать ребёнка: Гинтер Екатерина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1931
Сын: Гинтер Владимир
Мать ребёнка: Гинтер Екатерина
село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
арестован 16.06.1936 года.
Смерть
05.09.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Зауральная роща