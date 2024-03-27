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Гинтер Адам

Место рождения

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.

Дата рождения

15.02.1900

Дата смерти

05.09.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1900

Отец: Гинтер Адам

Мать: Христина

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
30.05.1925

Сын: Гинтер Яков

Мать ребёнка: Гинтер Екатерина

хутор Егорьевка Михайловский сельсовет Сакмарский р-н Оренбургская область.
Рождение ребёнка
08.09.1927

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: Гинтер Екатерина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
12.11.1929

Сын: Гинтер Отто

Мать ребёнка: Гинтер Екатерина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Рождение ребёнка
30.10.1931

Сын: Гинтер Владимир

Мать ребёнка: Гинтер Екатерина

село Егорьевка Сакмарский р-н Оренбургская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
арестован 16.06.1936 года.
Смерть
05.09.1937
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Зауральная роща
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