Страшкевич (Яковлева) Елизавета Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Страшкевич (Яковлева) Елизавета Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Андрей Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Страшкевич Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Страшкевич Владимир Саввич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Страшкевич Владимир Саввич

Рождение ребёнка
23.12.1915

Дочь: Страшкевич Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Страшкевич Владимир Саввич

Смерть
Неизвестно

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