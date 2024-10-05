Страшкевич (Яковлева) Елизавета Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Андрей Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Страшкевич Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Страшкевич Владимир Саввич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1915
Дочь: Страшкевич Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Страшкевич Владимир Саввич
Смерть
Неизвестно