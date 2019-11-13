Атзитарова (Юлдашбаева) Самига Салимьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Атзитарова (Юлдашбаева) Самига Салимьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1926

Дата смерти

13.11.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1936

Дочь: Исхакова Зифа Гайнетдиновна

Отец ребёнка: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович

д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
07.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович

д.Юлдаш Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович

д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Смерть
13.11.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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