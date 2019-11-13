Атзитарова (Юлдашбаева) Самига Салимьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1926
Дата смерти13.11.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.03.1936
Дочь: Исхакова Зифа Гайнетдиновна
Отец ребёнка: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович
д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
07.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович
д.Юлдаш Федоровский район БАССР
Рождение ребёнка
25.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Атзитаров Хисматулла Гайнетдинович
д.Юлдашево Федоровский район БАССР
Смерть
13.11.2019
Причина смерти: Естественная смерть/старость